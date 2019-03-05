Алина Загитова: «Хочу вести спортивные программы. Меня мотивирует ведущая Первого канала Екатерина Андреева»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что мечтает вести спортивные программы на телевидении.

Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

– Алина, признайтесь, мечтаете попасть в телевизор в роли ведущей?

– Мечтаю! Хочу вести спортивные программы. Ну, может, потом в другом направлении пойду.



– А есть в медиа такие люди, которые вас мотивируют?

– Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Я и на ее инстаграм подписана, и вообще люблю смотреть, как она работает.

Она время от времени выкладывает видео, как правильно говорить, различные видео-уроки. Очень интересно! Удивительная женщина, конечно!

– С каким настроем начнете учиться, если поступите?

– С самым решительным! Потому что, если не мечтаешь выиграть Олимпиаду, то зачем начинать? Тут – то же самое. Только быстрее, выше и сильнее! – сказала Загитова.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на направление «Журналистика»