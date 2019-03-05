Алина Загитова: «Хочу вести спортивные программы. Меня мотивирует ведущая Первого канала Екатерина Андреева»

Теги телевидение Первый канал женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что мечтает вести спортивные программы на телевидении.

Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

– Алина, признайтесь, мечтаете попасть в телевизор в роли ведущей?

– Мечтаю! Хочу вести спортивные программы. Ну, может, потом в другом направлении пойду.
  
– А есть в медиа такие люди, которые вас мотивируют?

– Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Я и на ее инстаграм подписана, и вообще люблю смотреть, как она работает.

Она время от времени выкладывает видео, как правильно говорить, различные видео-уроки. Очень интересно! Удивительная женщина, конечно!

– С каким настроем начнете учиться, если поступите?

– С самым решительным! Потому что, если не мечтаешь выиграть Олимпиаду, то зачем начинать? Тут – то же самое. Только быстрее, выше и сильнее! – сказала Загитова.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на направление «Журналистика»

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