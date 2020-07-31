Шмурнов о матче «Спартак» – «Сочи»: «С эмоциями и сутью все было в порядке, с формулировками – нет. Простите, если кто-то обижен. Я не сдам позиций»

Комментатор «Матч ТВ» обратился к аудитории на фоне новостей о его отстранении от работы на канале.

«Итак, обещанные три билборда: 1. В то воскресенье после матча – я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками – не все. Если кто-то этими формулировками обижен – простите.

Второй билборд. Реакции на матч «Спартак» – «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства «Матч ТВ», – больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

И третий билборд. Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе!

Подробности – после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе.

P.S. Коллеги по – достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность.

P.P.S. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!» – написал Шмурнов.

Ранее стало известно, что руководители нескольких клубов потребовали отстранить Шмурнова от работы на матчах. Во время игры между «Спартаком» и «Сочи», а также после нее он неоднократно критиковал решения судей этой встречи.