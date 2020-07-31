«Барселона» уволит Сетьена после 2:8 от «Баварии» (Фабрицио Романо)

Главный тренер «Барселоны» будет отправлен в отставку.

Руководство каталонского клуба решило уволить 61-летнего специалиста после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8), утверждает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что «Барса» рассматривает кандидатуры , и .

Президент сине-гранатовых после игры с «Баварией» заявил, что «некоторые решения в клубе уже приняты», однако не стал их озвучивать.

Сетьен возглавил «Барсу» в январе 2020 года. В чемпионате Испании клуб финишировал вторым, проиграв борьбу за титул «Реалу».

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