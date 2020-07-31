Фанаты «Спартака» вывесили баннер «Жыве Беларусь» на матче с «Ахматом»

Болельщики выразили свою позицию о ситуации в Беларуси во время матча 2-го тура с (0:0, первый тайм).

На фанатской трибуне красно-белых был показан баннер с надписью «Жыве Беларусь». Этот лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Беларуси.

В Минске и других городах Беларуси шестой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил , набрав 80,1% голосов.

Мирных протестующих жестко разгоняла милиция. По данным МВД, было задержано более 5000 человек, более 200 находились в медицинских учреждениях с ранениями различной степени тяжести.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова

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