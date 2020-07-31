Фанаты «Спартака» вывесили баннер «Жыве Беларусь» на матче с «Ахматом»

Болельщики «Спартака» выразили свою позицию о ситуации в Беларуси во время матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0, первый тайм).
На фанатской трибуне красно-белых был показан баннер с надписью «Жыве Беларусь». Этот лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Беларуси.
В Минске и других городах Беларуси шестой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
Мирных протестующих жестко разгоняла милиция. По данным МВД, было задержано более 5000 человек, более 200 находились в медицинских учреждениях с ранениями различной степени тяжести.
Фото: телеграм-канал Сергея Егорова
Спорт в Беларуси на протестах: форвард БАТЭ задержан на неделю, бойца ММА травили газом и били