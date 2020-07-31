Максим Орешкин: «Самый сильный ЦСКА нас ждет в ближайшие годы»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин высказался о будущем клуба.

– Кого из наших игроков разных лет вы бы могли назвать своими кумирами? Команда какого периода была, на ваш взгляд, самой сильной?

– В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична. Это, в свое время, и , и , и , и многие другие. Особняком, конечно, стоит наш капитан – .

А самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое.

– В то же время клуб, который справедливо считают самым титулованным в России в 21 веке, второй год подряд остался вне призовой тройки. Наверняка вас, как председателя совета директоров, такое положение дел не устраивает. Какие пути развития ЦСКА вы видите?

– Такое положение дел не устраивает никого в клубе. Когда мы с менеджментом пару месяцев назад сели и начали обсуждать положение дел, все сошлись на том, что это лето – ключевой момент в развитии команды.

Команда де-факто оказалась на распутье: либо постепенная потеря лидеров и скатывание в середину турнирной таблицы, либо серьезное усиление состава и возвращение в гонку за самые высокие места.

Понимая все это, мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы.

Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году.

Проблемы в мировой экономике и финансах многих команд позволяют проводить усиление этим летом на выгодных для клуба условиях – привлекать действительно сильных игроков за разумные деньги.

Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты. Надеюсь, сотрудники клуба простят меня за то, что эта работа отняла у них возможность летних отпусков.

На самом деле, уверен, что изменившийся характер работы и более амбициозные задачи и возможности клуба всем участникам процесса по душе.

Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ЦСКА в лидеры российского футбола, – рассказал Орешкин.

Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х