14-летняя Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах основной сборной России по фигурному катанию

14-летняя выступит на контрольных прокатах основной сборной России.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Валиева будет участвовать во взрослых прокатах», – сообщил Коган.

Контрольные прокаты взрослой сборной пройдут 12-13 сентября в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей Финала Гран-при среди юниоров 2019 года, победительницей первенства России-2020.

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