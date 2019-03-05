14-летняя Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах основной сборной России по фигурному катанию

Теги сборная России ФФКР женское катание Александр Коган ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

14-летняя Камила Валиева выступит на контрольных прокатах основной сборной России. 

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Валиева будет участвовать во взрослых прокатах», – сообщил Коган.

Контрольные прокаты взрослой сборной пройдут 12-13 сентября в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. 

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей Финала Гран-при среди юниоров 2019 года, победительницей первенства России-2020.

Камила Валиева – фаворит Тутберидзе на ближайшей Олимпиаде: в 14 лет ее бросают на взрослые прокаты, единственную из юниорок

Где и когда смотреть молодых звезд фигурного катания? Новое трио Тутберидзе (Валиева, Усачева и Хромых) на пути к Олимпиаде

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья