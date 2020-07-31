«Барселона» не выиграла ни ЛЧ, ни Ла Лигу, ни Кубок Испании впервые с 2014 года

осталась без трофеев в этом сезоне.

Команда тренера Кике Сетьена проиграла «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов и покинула турнир.

Впервые с 2014 года «Барселона» не выиграла ни Лигу чемпионов, ни чемпионат, ни .

В Ла Лиге каталонцы заняли второе место, в Кубке Испании вылетели на стадии четвертьфинала от «Атлетика». Команда начинала сезон с тренером , в январе ее принял .

В сезоне-2013/14 «Барселона» под руководством тренера Херардо Мартино заняла второе место в чемпионате, дошла до 1/4 финала ЛЧ и проиграла «Реалу» в финале Кубка Испании.