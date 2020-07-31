Хабиб: «Без «Спартака» РПЛ была бы очень скучной. Нельзя сниматься»

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – .

«Я вообще любитель футбола. Практически все смотрю. Ни один вид спорта не справится с этой игрой.

Я бы явно не назначал бы пенальти во втором эпизоде. Все набросились.

У меня отец болел за «Спартак», из его уст я многое узнал об этой команде.

Не самое лучшее время для команды, но, конечно, нельзя сниматься. Чемпионат России без «Спартака» был бы очень скучным», – заявил Нурмагомедов.

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