«Локомотив» и Медведев разорвали контракт. Вратарь провел 2 матча за три года

Вратарь Никита Медведев покидает «Локомотив».

Как сообщило агентство Андрея Талаева, футболист и клуб расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию.

Контракт 25-летнего голкипера был рассчитан до 2022 года.

В конце июля стало известно, что Медведев переведен в «Казанку» решением гендиректора Василия Кикнадзе.

Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» летом 2017 года на правах свободного агента.

За все время в московском клубе голкипер провел лишь 2 матча, ни разу не сыграв в Премьер-лиге. Он выходил на поле в 2017 году в матче Кубка России с «Крыльями» (2:3) и в игре Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).

В 2017 году вратарь, выступая за «Ростов», стал рекордсменом чемпионата России по продолжительности сухой серии.

От ПФЛ до ПФЛ через рекорд по сухим минутам и матчи с «Ман Юнайтед». Удивительная карьера Никиты Медведева