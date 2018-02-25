Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг признался в употреблении кокаина. Полиция нашла наркотик у него дома

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг задержан полицией за превышение скорости. В крови спортсмена был обнаружен кокаин, также Нортуг хранил наркотик дома.

«Я совершил большую ошибку. Вчера вечером меня остановила полиция в пункте контроля скорости. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в отделение неотложной помощи для анализа крови.

Кроме того, полиция обнаружила у меня дома небольшое количество наркотиков. Речь идет о кокаине. Я расстроен и боюсь того, что принесет будущее, и невероятно сожалею о всех тех, кого я сейчас разочаровал снова.

Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал», – написал Нортуг в инстаграме.

Нортуг – двукратный олимпийский чемпион 2010 года, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам.

В 2014 году Нортуг попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир в его машине сломал ключицу, Нортуг скрылся с места аварии. Позже он был приговорен к 50 дням тюрьмы.

«Какого черта я натворил?». Алкоголь, авария и тюрьма в жизни Петтера Нортуга