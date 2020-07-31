«Локо» сделал предложение по вратарю «Краснодара» Адамову, но его хотят продать в «Зенит»

Вратарь «Краснодара» близок к уходу из клуба.

Некоторое время назад связался с краснодарским клубом и сообщил, что хотел бы приобрести вратаря.

В «Краснодаре» ответили, что также сделал предложение о трансфере 22-летнего голкипера, и в клубе намерены принять его, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что отступные Адамова – 20 млн евро. В начале июня сообщалось, что не хочет расставаться с вратарем.

Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.