«Локо» сделал предложение по вратарю «Краснодара» Адамову, но его хотят продать в «Зенит»

Вратарь «Краснодара» Денис Адамов близок к уходу из клуба.
Некоторое время назад «Локомотив» связался с краснодарским клубом и сообщил, что хотел бы приобрести вратаря.
В «Краснодаре» ответили, что «Зенит» также сделал предложение о трансфере 22-летнего голкипера, и в клубе намерены принять его, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее стало известно, что отступные Адамова – 20 млн евро. В начале июня сообщалось, что «Краснодар» не хочет расставаться с вратарем.
Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.