НБА. «Индиана» была сильнее «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами завершится регулярный чемпионат сезона-2019/20 НБА, который доигрывается в Орландо.
«Индиана» была сильнее «Майами».
«Оклахома» и «Хьюстон», которые борются за 4-е место на Западе, сыграют с «Клипперс» и «Филадельфией» соответственно.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 августа, 20.30, «HP Field House »
- Торонто
- Пауэлл (15), Томас (12), Уотсон (12), Дэвис (12), Джонсон (12), Буше (9 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Миллер (5), Марк Газоль (2), Эрнандес (0).
- Дата проведения
- 14 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
- Дата проведения
- 15 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 15 августа, 01.30, «HP Field House »
- Оклахома-Сити
- Шредер (17), Гилджес-Александер (13), Галлинари (3), Фергюсон (0), Адамс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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