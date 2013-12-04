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    НБА. «Индиана» была сильнее «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Хьюстон Индиана Клипперс Майами Филадельфия Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня четырьмя матчами завершится регулярный чемпионат сезона-2019/20 НБА, который доигрывается в Орландо.

    «Индиана» была сильнее «Майами».

    «Оклахома» и «Хьюстон», которые борются за 4-е место на Западе, сыграют с «Клипперс» и «Филадельфией» соответственно.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Денвер 87:79 (4 четверть)
    Дата проведения
    14 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Торонто
    Пауэлл (15), Томас (12), Уотсон (12), Дэвис (12), Джонсон (12), Буше (9 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Миллер (5), Марк Газоль (2), Эрнандес (0).
    Денвер
    Моррис (14), Мюррэй (11), Дозьер (11 + 6 передач), Миллсэп (10), Пламли (10 + 4 блок-шота), Бэйтс-Диоп (8), Дэниелс (4), Крэйг (3), Грант (2), Йокич (2), Бол (1), Кук (0).

    Индиана – Майами
    Дата проведения
    14 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Клипперс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    15 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Клипперс – Оклахома-Сити 70:63 (3 четверть)
    Дата проведения
    15 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Клипперс
    Коффи (17), Грин (13), Джексон (7), Макгрудер (7), Зубац (6).
    Оклахома-Сити
    Шредер (17), Гилджес-Александер (13), Галлинари (3), Фергюсон (0), Адамс (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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