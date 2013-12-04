НБА. «Индиана» была сильнее «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами завершится регулярный чемпионат сезона-2019/20 , который доигрывается в Орландо.

«Индиана» была сильнее .

«Оклахома» и , которые борются за 4-е место на Западе, сыграют с и «Филадельфией» соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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