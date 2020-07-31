Жерар Пике: «Барселона» достигла дна. Я готов уйти, если клубу нужна новая кровь»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).
«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор – подходящее для этого слово.
Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.
Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения.
Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые.
Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна.
Все в команде должны обратить внимание, отреагировать и определить, что будет лучшим решением для клуба, это главное сейчас», – сказал Пике.
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