Сетьен о 2:8 с «Баварией»: «Унизительное, невероятно болезненное поражение. Голов слишком много»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал результат матча 1/4 финала с «Баварией» (2:8).

Об игре

«Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, была очень эффективна».

О своем будущем

«Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет, это зависит не от меня. Необходимо осмыслить ситуацию с учетом этого поражения».

О словах Пике

«Я не буду слишком погружаться в это, я здесь 6 или 8 месяцев, но в чем-то он прав. Сейчас все очень разочарованы, и все, что остается, – сделать выводы», – сказал Сетьен.

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