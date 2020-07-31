Сетьен о 2:8 с «Баварией»: «Унизительное, невероятно болезненное поражение. Голов слишком много»

Теги Бавария Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).

Об игре

«Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, «Бавария» была очень эффективна».

О своем будущем

«Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет, это зависит не от меня. Необходимо осмыслить ситуацию с учетом этого поражения».

О словах Пике

«Я не буду слишком погружаться в это, я здесь 6 или 8 месяцев, но в чем-то он прав. Сейчас все очень разочарованы, и все, что остается, – сделать выводы», – сказал Сетьен.

Катастрофа «Барселоны»: 74 года не пропускала 8 голов, осталась без трофея впервые с сезона-2007/08 😰

🗣 Реакция мира на концерт «Баварии» против «Барсы» (8:2!): Дэвиса объявили королем, «Барселону» и Месси дико унижают. Пике признал, что клуб достиг дна, Бартомеу обещает выводы

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья