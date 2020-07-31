«Малыш может разозлиться и уйти». Луис Суарес Мирамонтес о Месси

Бывший игрок «Барселоны» прокомментировал поражение от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нельзя играть без интенсивности, без агрессии, когда у тебя вообще ничего нет. Сетьен вместо нападающего выпускает игрока в центр поля, который никого не опекает.

Здесь нельзя предъявить претензии малышу (речь идет о – Sports.ru), потому что в такой ситуации и сказать нечего.

Я вижу опасность, что малыш разозлится, поймет, что здесь ему делать нечего, и решит уйти», – сказал Мирамонтес.

Катастрофа «Барселоны»: 74 года не пропускала 8 голов, осталась без трофея впервые с сезона-2007/08 😰

🗣 Реакция мира на концерт «Баварии» против «Барсы» (8:2!): Дэвиса объявили королем, «Барселону» и Месси дико унижают. Пике признал, что клуб достиг дна, Бартомеу обещает выводы