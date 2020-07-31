Месси против «Баварии»: 0 голов, 0 ассистов, 3 удара, 3 обводки

разгромно уступила «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).

Капитан каталонской команды провел полную игру и не отметился голами или результативными передачами.

33-летний нападающий нанес три удара по воротам, дважды попал в створ. Также он сделал одну ключевую передачу и три обводки (лучший показатель в «Барсе»).

Месси также сделал в общей сложности 31 передачу, 26 из них – точные. Точность составила 83,9%.

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