Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский, ранее служивший в милиции, выбросил свою форму на фоне протестов в Беларуси.

«Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы.

Я бывший офицер, и ныне стыдно через край. Прошу, остановитесь ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль?

Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья.

Задумайтесь, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя», – написал Залевский.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов.

С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.