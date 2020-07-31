Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский, ранее служивший в милиции, выбросил свою форму на фоне протестов в Беларуси.
«Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы.
Я бывший офицер, и ныне стыдно через край. Прошу, остановитесь ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль?
Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья.
Задумайтесь, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя», – написал Залевский.
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов.
С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
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Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ