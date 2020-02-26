Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» против «Баварии». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Все противостояния проходят в один матч.
В третьем матче 1/4 финала на «Эштадиу да Луш» «Барселона» сыграет с «Баварией».
На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ход игры можно будет обсудить в текстовом онлайне.
Победитель этой пары встретится в полуфинале с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» – «Лион» 19 августа.
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.