Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» против «Баварии». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

Теги Бавария Барселона Лига чемпионов УЕФА результаты Sports.ru Футбол

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Все противостояния проходят в один матч.

В третьем матче 1/4 финала на «Эштадиу да Луш» «Барселона» сыграет с «Баварией».

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ход игры можно будет обсудить в текстовом онлайне.

Победитель этой пары встретится в полуфинале с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» – «Лион» 19 августа.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала

Барселона Испания – Бавария Германия
Дата проведения
14 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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