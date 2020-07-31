«Барселона» пропустила 4 мяча за 1-й тайм в ЛЧ впервые в истории

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«Барселона» проигрывает «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:4, первый тайм).

Впервые в своей истории «Барса» пропустила четыре мяча за первый тайм в игре ЛЧ.

Также каталонцы впервые в нынешнем розыгрыше ЛЧ пропустили четыре мяча, до сегодняшней игры сине-гранатовые не пропускали даже дважды.

В последний раз «Барсе» забили четыре мяча в Лиге чемпионов в мае прошлого года, когда «Ливерпуль» разгромил каталонцев (4:0) в полуфинале.

На Sports.ru доступна видеотрансляция игры «Барселона» – «Бавария» и текстовый онлайн.

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