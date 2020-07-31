«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» в отсутствие Тедеско

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Sports.ru Йордан Ларссон Эсекиэль Понсе Доменико Тедеско Футбол

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в рамках 2-го тура РПЛ (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Забитыми мячами после перерыва отметились Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. В первом тайме судья Евгений Турбин отменил гол Ларссона после ВАР из-за игры рукой.

Отметим, что на игре из-за недомогания отсутствовал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Командой руководил его помощник Андреас Хинкель.

Спартак – Ахмат 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
14 августа, 20.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52, пенальти Ларссон, 2:0 – 69 Понсе.
СпартакМаксименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88).
АхматШелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64).
Предупреждения:
Бериша (2), Швец (26), Харин (38), Крал (40), Исмаэл (40), Семенов (50), Ненахов (68), Богосовац (72), Зобнин (86), Роши (90).
Удаление:
Ненахов (77).

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