«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» в отсутствие Тедеско

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в рамках 2-го тура РПЛ (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Забитыми мячами после перерыва отметились Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. В первом тайме судья Евгений Турбин отменил гол Ларссона после ВАР из-за игры рукой.
Отметим, что на игре из-за недомогания отсутствовал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Командой руководил его помощник Андреас Хинкель.
- Дата проведения
- 14 августа, 20.00, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88).
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Ахмат –
Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64).
- Предупреждения:
- Бериша (2), Швец (26), Харин (38), Крал (40), Исмаэл (40), Семенов (50), Ненахов (68), Богосовац (72), Зобнин (86), Роши (90).
- Удаление:
- Ненахов (77).