«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» в отсутствие Тедеско

одержал победу над в рамках 2-го тура РПЛ (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Забитыми мячами после перерыва отметились Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. В первом тайме судья Евгений Турбин отменил гол Ларссона после ВАР из-за игры рукой.

Отметим, что на игре из-за недомогания отсутствовал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Командой руководил его помощник Андреас Хинкель.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ