НБА. «Портленд» против «Клипперс», «Майами» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

Продолжающий борьбу за попадание в плей-офф сыграет с . попытается одержать пятую победу подряд во встрече с .

НБА

Регулярный чемпионат

Портленд – Клипперс Дата проведения 8 августа, 20.00, «HP Field House » Онлайн матча

Индиана – Лейкерс Дата проведения 9 августа, 01.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

На тренировке умер самый колоритный игрок Евролиги: 216 см, 140 кг, 56-й размер ноги и огромная улыбка. Ему было 27, в баскетбол он начал играть только в 17

НБА возвращается не только из-за бабла. Теперь важно, чтобы эти шедевральные проекты не обернулись «выродками «Диснея»