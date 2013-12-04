НБА. «Портленд» против «Клипперс», «Майами» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
Продолжающий борьбу за попадание в плей-офф «Портленд» сыграет с «Клипперс». «Финикс» попытается одержать пятую победу подряд во встрече с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 августа, 20.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 8 августа, 22.30, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 9 августа, 01.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 9 августа, 02.30, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 9 августа, 03.30, «The Arena (WWOS)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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