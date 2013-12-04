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    НБА. «Портленд» против «Клипперс», «Майами» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Индиана Клипперс Лейкерс Майами Милуоки Финикс Портленд НБА Юта Баскетбол

    Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    Продолжающий борьбу за попадание в плей-офф «Портленд» сыграет с «Клипперс». «Финикс» попытается одержать пятую победу подряд во встрече с «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Портленд – Клипперс
    Дата проведения
    8 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    8 августа, 22.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Индиана – Лейкерс
    Дата проведения
    9 августа, 01.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Майами – Финикс
    Дата проведения
    9 августа, 02.30, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Милуоки
    Дата проведения
    9 августа, 03.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    На тренировке умер самый колоритный игрок Евролиги: 216 см, 140 кг, 56-й размер ноги и огромная улыбка. Ему было 27, в баскетбол он начал играть только в 17

    НБА возвращается не только из-за бабла. Теперь важно, чтобы эти шедевральные проекты не обернулись «выродками «Диснея»

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