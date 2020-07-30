Смолов – фанатам «Локо»: «Впечатление, что мы вам неинтересны»

Нападающий «Локомотива» ответил на претензии болельщиков.

«В начале встречи парень в белой футболке со второго сектора говорил: «Почему не вся команда присутствует на встрече, мы что, неинтересны вам?» У меня складывается такое впечатление, что мы вам неинтересны.

Все вопросы и все нападки в адрес Василия Александровича (Кикнадзе), который является частью клуба и команды... Реально складывается впечатление, что мы вам неинтересны. Вы сейчас все пришли, каждый качает за что-то свое. Я очень благодарен болельщикам, что они тепло меня приняли, я не так давно в команде.

Хочу сказать следующее: я вчера разминался во втором тайме, все мысли были о том, как принести пользу команде – на тот момент счет был 0:1. Я слышал с трибуны, которая находилась за воротами, скептические выкрики. Не знаю, кто конкретно, и понимаю, что так всегда будет.

Просто вопрос в том, что мы реально вместе хотели взять Кубок. Мы вашу энергетику очень хорошо чувствуем, поверьте, когда вы гоните нас вперед, это очень помогает. Точно так же работает, когда вы кричите какие-то гадости, будь это даже один человек. Это влияет на настроение и настрой на игру, очень отвлекает.

Если вы считаете, что вы нам неинтересны, то это не так, вы нам очень интересны, мы благодарны. Но мы бы хотели видеть, что мы вам интересны.

Не нужно сваливать все в одну кучу, устраивать разборки и так далее. Если у вас есть есть уйма умных вопросов – мы с удовольствием ответим. Давайте мы будем чаще подходить к трибунам после матчей – никаких проблем», – сказал Смолов.

Кикнадзе – фанатам: «То, что вы делаете, – позор. Я не уйду из «Локо». Не вы принимаете решение»