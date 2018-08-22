«Спартаку» интересен Абдулайе Туре. «Нант» хочет 8 млн евро за опорника (Metaratings.ru)

Полузащитник «Нанта» Абдулайе Туре интересен «Спартаку».
Как сообщает Metaratings.ru, «Нант» готов продать 26-летнего француза за 8 миллионов евро.
Опорником также интересуются несколько клубов АПЛ, в том числе «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед».
«Спартак» мог приобрести Туре в 2019-м за 10 млн евро, но в итоге выбрал Алекса Крала, стоившего на 2 млн дороже.
В услугах игрока был заинтересован и «Локомотив». В 2018 году сообщалось, что москвичи готовы заплатить «Нанту» 13 млн евро.
Был интерес к Туре и у «Динамо», но сделка финансово не устроила российский клуб.
Туре в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 провел 27 матчей, забил 3 гола (2 – с пенальти) и заработал 3 желтых карточки.