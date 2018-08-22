«Спартаку» интересен Абдулайе Туре. «Нант» хочет 8 млн евро за опорника (Metaratings.ru)

Теги Спартак Нант Вест Хэм Шеффилд Юнайтед премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас Абдулайе Туре Футбол

Полузащитник «Нанта» Абдулайе Туре интересен «Спартаку».

Как сообщает Metaratings.ru, «Нант» готов продать 26-летнего француза за 8 миллионов евро.

Опорником также интересуются несколько клубов АПЛ, в том числе «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед».

«Спартак» мог приобрести Туре в 2019-м за 10 млн евро, но в итоге выбрал Алекса Крала, стоившего на 2 млн дороже.

В услугах игрока был заинтересован и «Локомотив». В 2018 году сообщалось, что москвичи готовы заплатить «Нанту» 13 млн евро.

Был интерес к Туре и у «Динамо», но сделка финансово не устроила российский клуб.

Туре в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 провел 27 матчей, забил 3 гола (2 – с пенальти) и заработал 3 желтых карточки.

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья