«Спартаку» интересен Абдулайе Туре. «Нант» хочет 8 млн евро за опорника (Metaratings.ru)

Полузащитник интересен «Спартаку».

Как сообщает Metaratings.ru, «Нант» готов продать 26-летнего француза за 8 миллионов евро.

Опорником также интересуются несколько клубов АПЛ, в том числе «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед».

мог приобрести Туре в 2019-м за 10 млн евро, но в итоге выбрал Алекса Крала, стоившего на 2 млн дороже.

В услугах игрока был заинтересован и «Локомотив». В 2018 году сообщалось, что москвичи готовы заплатить «Нанту» 13 млн евро.

Был интерес к Туре и у «Динамо», но сделка финансово не устроила российский клуб.

Туре в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 провел 27 матчей, забил 3 гола (2 – с пенальти) и заработал 3 желтых карточки.