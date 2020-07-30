В старте ЦСКА на матч с «Химками» нет ни одного легионера. Впервые в XXI веке

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В стартовом составе ЦСКА на матч 1-го тура РПЛ с «Химками» нет ни одного легионера.

В последний раз подобное происходило в апреле 1999 года, когда тренер Олег Долматов выпустил на выездную игру с «Шинником» (0:0) 11 россиян.

В октябре 2000 года Павел Садырин начал гостевой матч с «Ураланом» (5:1) с десятью россиянами и Дмитрием Хомухой, который при наличии российского паспорта выступал за сборную Туркмении.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Карпов, Щенников, Дзагоев, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Дивеев, Чалов.

Защитник Марио Фернандес, родившийся в Бразилии, в 2016 году стал гражданином РФ.

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