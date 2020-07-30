Кикнадзе о трансферах «Локо»: «Хотите, чтобы мы брали звезд из «Реала» и «Барсы»?»

Генеральный директор «Локомотива» ответил на вопросы о трансферной политике клуба.

– В прошлом году вы брали молодого Мурило, а в этом – 25-летнего защитника из вылетевшей команды и 31-летнего иностранца.

– А вы что хотите, чтобы мы брали звезд из «Реала», «Барселоны»?

– Почему в этом году вы не взяли условного молодого Мурило, а выбрали Райковича?

– Потому что на трансферном комитете мы проголосовали таким образом.

– За сколько вы хотите продать Райковича?

– Мы не хотим его продавать. Он опытный игрок. Главное мерило – это практика, – заявил Кикнадзе.

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