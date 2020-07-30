Видеотрансляция матча «Барселона» – «Наполи» – 3:0. Суарес! Есть и текстовый онлайн

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома играет с «Наполи» (первый матч – 1:1).

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, мы проводим текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Барселона Испания – Наполи Италия 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Лангле, 2:0 – 23 Месси, 3:0 – 45, пенальти Суарес.
Барселонатер Стеген, Альба, Лангле, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Семеду, Суарес, Гризманн, Месси.
НаполиОспина, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Демме, Зелиньски, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье, Мертенс.

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

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