Видеотрансляция матча «Барселона» – «Наполи» – 3:0. Суарес! Есть и текстовый онлайн

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома играет с «Наполи» (первый матч – 1:1).
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, мы проводим текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 8 августа, 22.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Альба, Лангле, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Семеду, Суарес, Гризманн, Месси.
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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