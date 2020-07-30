Видеотрансляция матча «Барселона» – «Наполи» – 3:0. Суарес! Есть и текстовый онлайн

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома играет с (первый матч – 1:1).

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, мы проводим текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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