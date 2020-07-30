«Химки» проиграли 16-й матч в РПЛ подряд. 15-е поражение было 11 лет назад

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия рекорды Дмитрий Гунько Футбол

«Химки» в матче открытия чемпионата России дома проиграли ЦСКА (0:2).

Для хозяев, вернувшихся в высший дивизион страны впервые за 11 лет, это поражение стало шестнадцатым подряд в РПЛ.

Предыдущие 15 встреч команда проиграла на отрезке с августа по ноябрь 2009 года. Тогда «Химки» набрали 10 очков и вылетели из высшего дивизиона.

Также это была первая официальная встреча «Химок» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько, возглавившего команду 1 августа вместо Сергея Юрана.

ЦСКА победил в первом матче сезона РПЛ, обыграв «Химки» (2:0)

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