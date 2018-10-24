UFC Fight Night 174: Олейник – Льюис, Ахмедов против Уайдмана и другие бои в Лас-Вегасе

Завтра рано утром в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 174. В главном событии тяжеловес UFC Алексей Олейник (59-13-1) проведет бой против Деррика Льюиса (23-7).

Другие поединки:

Омари Ахмедов (20-4-1) – (14-5);

Маки Питоло (13-5) – Даррен Стюарт (11-5);

(12-5) – Юлия Столяренко (9-4-1);

Бенеил Дариуш (18-4- 1) – Скотт Холцман (14-3).

Начало прямой онлайн-трансляции в 04:00 по мск.

Взвешивание UFC Fight Night 174: Олейник легче Льюиса на 17 кг

Дуэль взглядов Алексея Олейника и Деррика Льюиса перед UFC Fight Night 174