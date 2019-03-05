Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных присоединилась к команде тренеров академии Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных будет тренером в его академии фигурного катания.
«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных.
Добро пожаловать в наш клуб», – написал Плющенко.
На Олимпиаде-2014 Ильиных в дуэте с Никитой Кацалаповым взяла золото командных соревнований и бронзу танцевального турнира. После Игр дуэт распался, Ильиных встала в пару с Русланом Жиганшиным, с которым выступала до середины сезона-2016/17.
Вместе с Юлией Липницкой Ильиных проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных – Липницкой».
Ранее в команду Плющенко вошел тренер Сергей Розанов, до этого работавший в группе Этери Тутберидзе.
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