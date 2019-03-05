Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных присоединилась к команде тренеров академии Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Елена Ильиных Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных будет тренером в его академии фигурного катания.

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных.

Добро пожаловать в наш клуб», – написал Плющенко.

На Олимпиаде-2014 Ильиных в дуэте с Никитой Кацалаповым взяла золото командных соревнований и бронзу танцевального турнира. После Игр дуэт распался, Ильиных встала в пару с Русланом Жиганшиным, с которым выступала до середины сезона-2016/17.

Вместе с Юлией Липницкой Ильиных проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных – Липницкой».

Ранее в команду Плющенко вошел тренер Сергей Розанов, до этого работавший в группе Этери Тутберидзе.

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)

 
 
 
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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