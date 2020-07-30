«Бавария» – «Челси» – 2:1. Абрахам забил. Онлайн-трансляция

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Челси» (первый матч – 3:0).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 8 августа, 22.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10, пенальти Левандовски, 2:0 – 24 Перишич, 2:1 – 44 Абрахам.
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Бавария –
Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Дэвис, Гнабри, Горетцка, Перишич, Левандовски, Мюллер.
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Челси –
Кабальеро, Зума, Джеймс, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам.
Первый матч: 3:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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