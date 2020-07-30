«Бавария» – «Челси» – 2:1. Абрахам забил. Онлайн-трансляция

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Челси» (первый матч – 3:0).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Бавария Германия – Челси Англия 2:1 (перерыв)
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10, пенальти Левандовски, 2:0 – 24 Перишич, 2:1 – 44 Абрахам.
БаварияНойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Дэвис, Гнабри, Горетцка, Перишич, Левандовски, Мюллер.
ЧелсиКабальеро, Зума, Джеймс, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам.
Предупреждения:
Кабальеро (8), Эмерсон (43).

Первый матч: 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

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