«ПСЖ» интересуется Винисиусом. Вингер расстроен тем, что мало играет в «Реале»

Полузащитник Винисиус Жуниор может покинуть .

Как информирует Marca, бразилец разочарован тем, что за 180 минут противостояния с в 1/8 финала Лиги чемпионов он провел на поле лишь 75 минут. Причем все – в первом матче, а во второй игре его даже не отправили разминаться.

Винисиус считает, что усердно работал во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, и ожидал, что будет начинать матчи в основе чаще, учитывая не лучшую форму хавбека Эдена Азара.

Однако 20-летний игрок вышел с первых минут лишь в четырех из двенадцати встреч после возобновления сезона. Он также 17 раз появлялся в стартовом составе по ходу всего сезона, в котором «Реал» провел 51 матч.

Сообщается, что за ситуацией внимательно следит , который регулярно запрашивает информацию об игроке, а спортивный директор парижан был бы рад переходу Винисиуса в его клуб, пусть даже на правах аренды.

Также бразильцем интересовались два из первых шести клубов , но получили отказ.

Со статистикой Винисиуса Жуниора можно ознакомиться здесь.

Мбаппе – лучший молодой игрок мира. Санчо – 2-й, Трент – 3-й, Феликс – 10-й (ESPN)