Левандовски забил 12-й гол в ЛЧ. Он лидирует в списке бомбардиров сезона

Нападающий «Баварии» открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (2:0, первый тайм).

31-летний поляк на 10-й минуте реализовал пенальти. Левандовски забил 12-й гол в этом сезоне Лиги чемпионов.

Он лидирует в списке бомбардиров, после него идут Эрлинг Холанд («Боруссия» / «Зальцбург», 10 голов), а также шесть игроков (Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Дрис Мертенс, Харри Кейн, Мемфис Депай и Серж Гнабри), забившие по 6 мячей.

В этом сезоне Левандовски забил 52 гола в 44 матчах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Первая игра закончилась победой «Баварии» со счетом 3:0.

У Левандовского убийственная техника пенальти. Вратари не угадывают даже направление удара