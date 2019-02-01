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    НБА объявила претендентов на награды за сезон-2019/20

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    НБА объявила претендентов на индивидуальные награды в различных номинациях по итогам сезона-2019/20.

    Список претендентов на награды:

    Самый ценный игрок: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Леброн Джеймс («Лейкерс»).

    Новичок года: Джа Морэнт («Мемфис»), Кендрик Нанн («Майами»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»).

    Лучший защищающийся игрок: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Юта»).

    Самый прогрессирующий игрок: Бэм Адебайо («Майами»), Лука Дончич («Даллас»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»).

    Лучший запасной игрок: Монтрез Харрелл («Клипперс»), Деннис Шредер («Оклахома»), Лу Уильямс («Клипперс»).

    Тренер года: Майк Буденхольцер («Милуоки»), Билли Донован («Оклахома»), Ник Нерс («Торонто»).

    Голосование основывалось на матчах, сыгранных с начала регулярного чемпионата до 11 марта.

    Яннис – MVP и «Мистер-замок», Морэнт – лучший новичок, «Лейкерс» – супер, но мимо. Раздаем награды за сезон НБА

    В НБА теперь вручают награду Кобе Брайанта. А еще можно назвать трофеи в честь Уилта, Карима, Берда, Стерна

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