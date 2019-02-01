НБА объявила претендентов на награды за сезон-2019/20

НБА объявила претендентов на индивидуальные награды в различных номинациях по итогам сезона-2019/20.

Список претендентов на награды:

Самый ценный игрок: («Милуоки»), («Хьюстон»), («Лейкерс»).

Новичок года: («Мемфис»), Кендрик Нанн («Майами»), («Новый Орлеан»).

Лучший защищающийся игрок: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), («Лейкерс»), («Юта»).

Самый прогрессирующий игрок: («Майами»), («Даллас»), («Новый Орлеан»).

Лучший запасной игрок: («Клипперс»), («Оклахома»), («Клипперс»).

Тренер года: («Милуоки»), («Оклахома»), Ник Нерс («Торонто»).

Голосование основывалось на матчах, сыгранных с начала регулярного чемпионата до 11 марта.

Яннис – MVP и «Мистер-замок», Морэнт – лучший новичок, «Лейкерс» – супер, но мимо. Раздаем награды за сезон НБА

В НБА теперь вручают награду Кобе Брайанта. А еще можно назвать трофеи в честь Уилта, Карима, Берда, Стерна