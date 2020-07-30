Андреа Аньелли: «Роналду останется в «Ювентусе». Он опора клуба»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба.
Ранее France Football сообщил, что португалец после матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов говорил о желании перейти в «ПСЖ».
«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад.
Так получилось, что публикация вышла незадолго до нашей игры с французской командой. Это старый трюк СМИ.
Но могу заверить, что Роналду остается опорой «Ювентуса», – заявил Аньелли.
Роналду вылетел так рано из ЛЧ впервые за 10 лет, хотя очень старался – в плей-офф за «Юве» забивает только он