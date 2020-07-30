«Ростов» представил японца Хасимото видео в стиле фильма «Форсаж: Токийский дрифт»

представил новичка команды – опорного полузащитника сборной Японии Кенто Хасимото.

Дончане объявили о прибытии футболиста видео в стиле фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт».

«Желто-синий дрифт прямиком из Токио! В банду Валерия Карпина эффектно подъехал новый игрок!» – говорится в сообщении «Ростова».

«Ну что, «Ростов», поехали?» – по-русски говорит футболист в ролике.

Сообщалось, что 26-летний Хасимото, ранее выступавший за «Токио», подписал контракт с «Ростовом» на 4 года.

Ранее «Ростов» представил новую форму пародией на сцену из фильма «Джентльмены».