Новичок ЦСКА Адольфо Гайч поделился первыми впечатлениями в новой команде.

– Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее и уже готов познакомиться с ней более близко.

– Какие особенности русского менталитета ты знаешь?

– Россия – страна победителей. И что бы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

– Кого из стартового состава ЦСКА ты можешь назвать?

– Насчет этого я тоже навел справки. Могу отметить вратаря – и правого защитника – . Считаю, что они, наверное, лидеры команды.

– Знаешь ли какие-то слова по-русски?

– Я выучил такие слова, как «привет» и «спасибо».

ЦСКА – самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых – Кубок УЕФА. Поэтому я надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА, – сказал Гайч.