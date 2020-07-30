15-летний Пиняев сделал ассист во втором матче Олимп-ФНЛ подряд

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев успешно вышел на замену в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ с «Томью» (2:0).
15-летний игрок появился на поле на 58-й минуте и отдал голевой пас. Пиняев в добавленное ко второму тайму время обвел двух футболистов и отдал передачу на Александра Конева.
Форвард сделал голевую передачу во второй игре подряд. Неделю назад он отдал ассист в дебютном матче во взрослом футболе – против «Спартака-2» (1:2).
Ранее Пиняев, который только в этом сезоне дебютировал во взрослом сезоне, неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
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