15-летний Пиняев сделал ассист во втором матче Олимп-ФНЛ подряд

Нападающий «Чертаново» успешно вышел на замену в матче 2-го тура с «Томью» (2:0).

15-летний игрок появился на поле на 58-й минуте и отдал голевой пас. Пиняев в добавленное ко второму тайму время обвел двух футболистов и отдал передачу на .

Форвард сделал голевую передачу во второй игре подряд. Неделю назад он отдал ассист в дебютном матче во взрослом футболе – против «Спартака-2» (1:2).

Ранее Пиняев, который только в этом сезоне дебютировал во взрослом сезоне, неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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