Форварды и дали совместное интервью в эфире клубного ТВ после победы над (2:1) в матче Олимп Суперкубка России.

– Что можете сказать про игру Сердара сегодня?

Дзюба: «Великолепен, отрабатывал в обороне постоянно».

Азмун: «Так много прекрасно».

Дзюба: «Молодец, да, очень был хорош. Еще бы чуть-чуть подзагорел, вообще бы цены ему не было. Граф Дракула. Я не знаю, сколько Сердару лет, честно».

Азмун: «Хорошо, что он забил. Если бы не забил, тяжело было бы, честно».

Дзюба: «Главное, у Сердара потрясающая прическа. Знаете, мы с ним – как Муфаса и Шрам (персонажи мультфильма «Король Лев», прим. Sports.ru). Он все ждет, чтобы со скалы меня свинтить».

Азмун: «У меня денег нет, он мне обещал: я тебе дам 200 рублей, иди в барбершоп».

Дзюба: «Денег у него нет (смеется). У него одна лошадь стоит, как у меня все состояние. Поэтому Сердар придуряется.

Но в любом случае прекрасно. Мы творим историю. Войти в историю в таком великом клубе – это потрясающе».