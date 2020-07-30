«Тамбов» – «Ростов» – 0:1. Мамаев забил. Онлайн-трансляция, Попов и Шомуродов в старте

«Ростов» играет с «Тамбовом» на выезде в стартовом туре нового сезона РПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 8 августа, 18.30, «Мордовия Арена»
- Гол:
- 0:1 – 21 Мамаев.
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Тамбов –
Рыжиков, Рыбин, Чичерин, Каплиенко, Тетрашвили, Чуперка, Балашов, Костюков, Килин, Ойеволе, Карапетян.
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Ростов –
Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Ионов, Норманн, Мамаев, Зайнутдинов, Попов, Шомуродов.
- Предупреждения:
- Попов (3), Зайнутдинов (35), Тетрашвили (38).