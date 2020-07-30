«Тамбов» – «Ростов» – 0:1. Мамаев забил. Онлайн-трансляция, Попов и Шомуродов в старте

Теги Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Тамбов Футбол

«Ростов» играет с «Тамбовом» на выезде в стартовом туре нового сезона РПЛ

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тамбов – Ростов 0:1 (перерыв)
Дата проведения
8 августа, 18.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 21 Мамаев.
ТамбовРыжиков, Рыбин, Чичерин, Каплиенко, Тетрашвили, Чуперка, Балашов, Костюков, Килин, Ойеволе, Карапетян.
РостовПесьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Ионов, Норманн, Мамаев, Зайнутдинов, Попов, Шомуродов.
Предупреждения:
Попов (3), Зайнутдинов (35), Тетрашвили (38).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья