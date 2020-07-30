Сарри уволен из «Ювентуса»

Главный тренер покинул свой пост.

«Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории «Ювентуса», выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все вершины итальянского футбола», – сказано в заявлении клуба.

Вчера «Ювентус» вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Лиону» по сумме двух матчей (0:1, 2:1). Также клуб из Турина стал чемпионом Италии.

Сарри возглавил «Юве» летом 2019 года, сменив Массимилиано Аллегри.