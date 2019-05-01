Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в круговом турнире, «Тампа» против «Филадельфии»

Продолжается круговой турнир плей-офф НХЛ.
По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф. Они стали участниками кругового турнира для определения посева.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.
НХЛ
Круговой турнир
- Дата проведения
- 8 августа, 22.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 9 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.