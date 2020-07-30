Гайч в ЦСКА, Урунов в «Спартаке», «МЮ» и «Интер» в 1/4 финала ЛЕ, РУСАДА рекомендовало ОКР уволить Гануса и другие новости утра

1. Лига Европы вернулась! В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» переиграл австрийский ЛАСК (2:1), «Интер» победил «Хетафе» на нейтральном поле в Германии (2:0), а «Шахтер» разгромил «Вольфсбург» (3:0). «МЮ», «Интер», «Шахтер» и «Копенгаген» вышли в четвертьфинал.

2. Трансферы. Хавбек «Уфы» Урунов перешел в «Спартак» и взял номер Шюррле. ЦСКА подписал Адольфо Гайча, представив его кадрами из «Дикого ангела», отдал Гогуа в аренду «Ротору», а Помазуна отправил в «Урал». Фарфан покинул «Локомотив». «Ман Сити» за 41 млн фунтов купил Аке у «Борнмута». Городов перешел в «Краснодар» из «Ахмата». Арда Туран вернулся в «Галатасарай».

3. Кубок Стэнли. «Питтсбург» проиграл «Монреалю» (3:4) в квалификации и близок к вылету (1-2 в серии), у Малкина первое очко в плей-офф, «Флорида» победила «Айлендерс» (3:2).

В круговом турнире «Тампа» взяла верх над «Бостоном», а гол Наместникова помог «Колорадо» обыграть «Даллас» (4:0). Другие результаты – здесь.

4. НБА. «Мемфис» уступил «Юте», «Сан-Антонио» проиграл «Денверу», «Оклахома» победила «Лейкерс» и другие результаты.

5. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса. Гендиректор опубликовал в твиттере «Песню о Буревестнике» Максима Горького и заявил: «Я не держусь за кресло – я защищаю организацию». WADA выразило обеспокоенность в связи со всей этой историей.

6. Возможные трансферы. «Спартак» сделал предложение по хавбеку «Лестера» Адриену Силве, договорился о трансфере Гуги и отпустит Гулиева, Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева. «Ман Сити» хочет купить еще 5 игроков этим летом, клубу интересны Лаутаро и Феликс. «Динамо» подпишет хорватского хавбека Моро. «Реал» может продать Хамеса в «Атлетико» за 10-15 млн евро.

7. «Ростов» представил новую форму пародией на сцену из фильма «Джентльмены». А на форме «Уфы» изображены Уральские горы.

8. Яир Родригес не выйдет на бой против Забита Магомедшарипова из-за травмы. Заменить мексиканца может Кэлвин Каттар.

9. Федерация хоккея Беларуси поддержала Александра Лукашенко хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим. «Кярпят» подписал Пулюярви еще на год. Он был 4-м номером драфта НХЛ в 2016-м.

10. Цифры дня. Санчо будет зарабатывать в «МЮ» 17,6 млн евро в год, в «Боруссии» он получает 6 млн. А экс-хавбеку «Спартака» Жано в «Роторе» будут платить 1 млн рублей в месяц.

11. На финише первого этапа «Тура Польши» нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил серьезные травмы в результате аварии и был введен в искусственную кому. Спровоцировал завал Дилан Груневеген, в борьбе за лидерство толкнувший велосипед соперника.

Цитаты дня:

Газизов про связь «Спартака» с «Химками»: «Это невозможно. Есть органы, которые должны закрывать рот. Меня все знают как честного человека»

Комментатор «Ф-1» Марри Уокер: «Возможно, Хэмилтон лучше Сенны и Шумахера, у него в карьере не было спорных инцидентов»

Медведева о слухах о переходе к Плющенко: «Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей»

Остон Урунов: «Теперь у «Спартака» 35 миллионов новых фанатов. Это все население Узбекистана»

Шамиль Газизов: «Спартак» будет бороться за титул в этом году, вижу и знаю это»

Дональд Трамп о преклонении колена во время гимна: «Считаю это позором»

Шамиль Газизов: «Спартак» уважает «Зенит», но должен его обыграть»