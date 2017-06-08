Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова открыла школу фигурного катания в Москве

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Федор Климов Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова открыла в Москве школу фигурного катания под названием Sotka School.

Школа располагается в ледовом комплексе «Морозово».

Сама Сотникова планирует вести две группы. Одну группу будет тренировать олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Федор Климов, также будет еще пять групп.

«Идея витала в воздухе больше года. Мне предлагали подумать на эту тему, но тогда я понимала, что пока не готова к такому большому проекту, ведь это же огромная ответственность. 

А в последнее время мой внутренний настрой и события вокруг меня стали складываться так, что я почувствовала – время пришло, пора!

Я часто вспоминаю, как сама пришла в фигурное катание: обычный ребенок, который просто увидел лед, много веселых детишек на нем, и захотел попробовать так же.

Меня никто не приводил за руку, на меня не давили, ни в чем не убеждали. Но ко мне отнеслись внимательно, в меня вложили усилия, время, заметили во мне определенный талант, поверили, направили в правильную сторону. И все закрутилось.

А теперь я хочу дать шанс другим детям, увидеть что-то в них, показать возможности, помочь раскрыться, выйти на результат. Хочу объяснить, во что превращаются 100% труда, усилий, желания.

Мы не зря Sotka School: помимо того, что Сотка – мое детское прозвище, наша задача – дать детям 100 возможностей из 100, научить идти к цели со стопроцентной отдачей», – заявила Сотникова.

Говорят, Аделина Сотникова победила в Сочи благодаря домашнему судейству. Я до сих пор верю, что это не так

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