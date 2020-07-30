Месси забил 35 клубам в ЛЧ. У Роналду – 33 клуба в списке

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1, перерыв).
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, мы проводим текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На счету Месси голы 35 разным клубам в рамках Лиги чемпионов. Это рекорд турнира.
Форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», забил в ЛЧ 33 разным командам.
Месси забил 27-й гол в матчах 1/8 финала ЛЧ. У Роналду на 2 мяча меньше
⚽️ «Барселона» – «Наполи» 2:0. Лионель Месси— Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2020
На этом видео есть гений 🔥 В прямом эфире за ним можно (и нужно) следить здесь: https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/BY2N3CLCgh