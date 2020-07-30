Месси забил 35 клубам в ЛЧ. У Роналду – 33 клуба в списке

Теги Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1, перерыв).

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, мы проводим текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На счету Месси голы 35 разным клубам в рамках Лиги чемпионов. Это рекорд турнира.

Форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», забил в ЛЧ 33 разным командам.

Месси забил 27-й гол в матчах 1/8 финала ЛЧ. У Роналду на 2 мяча меньше

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья