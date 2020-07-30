Месси забил 35 клубам в ЛЧ. У Роналду – 33 клуба в списке

Форвард «Барселоны» отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (3:1, перерыв).

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На счету Месси голы 35 разным клубам в рамках Лиги чемпионов. Это рекорд турнира.

Форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», забил в ЛЧ 33 разным командам.

Месси забил 27-й гол в матчах 1/8 финала ЛЧ. У Роналду на 2 мяча меньше