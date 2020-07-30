Кикнадзе отказался отвечать на вопрос фаната «Локо» о работе с болельщиками и пригрозил увести команду со встречи

Генеральный директор «Локомотива» отказался отвечать на вопрос болельщика о работе с фанатами.

– У меня вопрос по поводу обещаний, которые были год назад. Я быстро пробегусь.

Вы повысили стоимость абонементов на 30 процентов, чтобы сделать обогрев на стадионе и убрать сквозняки. Прошел год – это не сделано. Организация выездов. Вы сказали: «Точно поможем» – ничего не сделано. Организация кейтеринга на стадионе: до карантина ничего не улучшилось, после возобновления чемпионата вообще еда пропала на стадионе. По поводу сайта вы сказали: старый переделывать нет смысла, сделаем новый. Сайта нет.

Единственное обещание, которое вы выполнили – обеспечить более ранний выход с южной трибуны. Люди уходят на 20-й минуте! Спасибо!

– Никаких вопросов не было, было заявление. Услышано, аудиторией услышано, аплодисментами встречено, я тоже его услышал.

Я не согласен с тем, что вы сказали, но на этом все, точка. Ничего комментировать не буду, – заявил Кикнадзе.

После этого с трибун раздался свист.

В дальнейшем другой фанат зачитал стихотворение и спросил, почему к болельщикам «такое отношение».

В ответ на это функционер пригрозил, что уведет команду со встречи с болельщиками.

Юрий Семин: «Локо» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, они – только 4»