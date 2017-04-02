Умер заслуженный тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Он воспитал 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Попова

Российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался на 72-м году жизни.
Об этом сообщил бывший глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Геннадий Алешин.
«Он перенес обширный инсульт, его ввели в состояние комы, из которой он не вышел», – сказал Алешин.
Под руководством Турецкого россиянин Александр Попов стал четырехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.
Также Турецкий работал с олимпийскими чемпионами Геннадием Пригодой, Вениамином Таяновичем, Юрием Мухиным, Владимиром Пышненко.