Умер заслуженный тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Он воспитал 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Попова

Российский тренер по плаванию скончался на 72-м году жизни.

Об этом сообщил бывший глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Геннадий Алешин.

«Он перенес обширный инсульт, его ввели в состояние комы, из которой он не вышел», – сказал Алешин.

Под руководством Турецкого россиянин стал четырехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.

Также Турецкий работал с олимпийскими чемпионами Геннадием Пригодой, Вениамином Таяновичем, Юрием Мухиным, Владимиром Пышненко.