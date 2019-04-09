Журналистка, взявшая интервью у Родченкова: «Это правда он. Невозможно подделать голос, интонацию и ту вовлеченность, с которой он рассказывал»

Журналистка Александра Владимирова, взявшая интервью у Григория Родченкова, рассказала об общении с информатором Всемирного антидопингового агентства ( ).

– Я, к сожалению, в силу договоренностей многого не могу рассказать – ни про процесс переговоров, ни про то, как проходило интервью. Но Родченков хотел его дать, именно на русском языке. Ему было важно развеять миф о том, что с ним что-то случилось.

Он много читает и о себе, и о российском допинге, смотрит программы, где его обсуждают, читает комментарии под новостями (в том числе на ). То есть он живет прямо этой повесткой. И его бесит то, как эту тему освещают в нашей прессе – из итоговой версии интервью мы убрали довольно много оскорблений в адрес тех, кто обвиняет Родченкова во лжи.

Как он живет в Америке? Я так и не поняла. Он скучает по собаке, которая осталась в России, он ее нежно любит. При этом он вроде говорит, что там счастлив, но потом добавляет, что когда месяцами не разговаривает с людьми, для него это даже стресс.

Он вроде как привык быть за кадром – в дурацкой шляпе и с маской на лице. При этом внимание, которое уделяют ему западные СМИ, ему, конечно, нравится. И он очень хочет, чтобы его книгу люди читали. Зачем? Говорит, чтобы люди поняли, что такое допинг-контроль. Но книга, конечно, вообще не о допинг-контроле, она о самом Григории Родченкове. И об афере, которой он точно гордится.

– Есть ли у вас хоть малейшие сомнения, что это действительно Родченков?

– Нет, это правда он. Голос, интонация, манера речи, чрезвычайная энергичность и та вовлеченность, с которой он про все это рассказывал, – такое подделать просто невозможно.

У меня масса других причин не сомневаться, что это он. Но я не могу говорить о них, – сказала Владимирова.

«Родченкова бесит, как тему допинга освещают в России». Девушка, которая первой взяла интервью у беглого профессора