НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Ютой», «Торонто» – «Бостон» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

встретится с «Ютой», сыграет с .

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Орландо Дата проведения 8 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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