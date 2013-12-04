НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Ютой», «Торонто» – «Бостон» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Сан-Антонио» встретится с «Ютой», «Торонто» сыграет с «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 августа, 20.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 7 августа, 23.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 8 августа, 00.00, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 8 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 8 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 8 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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