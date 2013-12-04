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    НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Ютой», «Торонто» – «Бостон» и другие матчи

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    Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Сан-Антонио» встретится с «Ютой», «Торонто» сыграет с «Бостоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сан-Антонио – Юта
    Дата проведения
    7 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Мемфис – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    7 августа, 23.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Сакраменто
    Дата проведения
    8 августа, 00.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Орландо
    Дата проведения
    8 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Вашингтон
    Дата проведения
    8 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    8 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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