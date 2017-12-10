Григорий Родченков: «Сначала большевики захватили власть, теперь путинская банда. А я предатель? Я вернусь еще на белом коне»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории в интервью «Медузе» рассказал, как относится к тому, что в России многие представители власти называют его предателем после заявлений о допинговой системе в стране.

«Так они первые предатели. Опустили Россию ниже плинтуса, патриотничают – и на меня еще показывают пальцем. В каком месте я предатель? Моя страна снова оказалась под тиранией!

Сначала большевики захватили власть на 70 лет — убийцы и воры. Теперь вот эта путинская банда — убийцы и воры. А я — предатель? Я вернусь еще на белом коне. И будет большой суд. Нюрнберг впереди, знаете. В России все перевернуто с ног на голову. И тем, что они меня называют предателем, я истинно горжусь.

Я принимал все блага от системы только затем, чтобы создать высокотехнологичный, высоконаучный — но, конечно, низкоморальный «с вертолета» — уголок, островок, лабораторию. Химическую — давайте не будем называть ее антидопинговой. И такой лаборатории в России не будет в ближайшие 50 лет», – сказал Родченков.

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