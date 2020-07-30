Кикнадзе о фарм-клубах: «Спартак» «в ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда» решил ударить со всей пролетарской прямотой»

Генеральный директор Василий Кикнадзе ответил на вопрос про образование фарм-клубов внутри .

– У был «Оренбург» и остался «Сочи». А в новом сезоне все в открытую говорят, что фарм-клуб заводит . Как вы к этому относитесь?

– Если эта тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду. «Сочи» – «Ростов» – это клоунада. И здесь будет то же самое. Потому что сейчас все клубы из верхней части таблицы лихорадочно начнут искать сателлитов, которые за мзду малую… Здесь же сразу несколько вопросов решается.

Например, лимит: можно зимой спокойно упаковать и отправить легионеров, чтобы провести любую трансформацию состава. Другая возможность – спокойно обкатать молодняк из академии.

Но только нужно понимать: это будет чемпионат шести-семи команд со всеми вытекающими последствиями. И не надо потом жаловаться, что мы собственными руками задушили лигу.

Мы сейчас стоим на грани очень серьезного вызова. Я знаю позицию многих клубов, она довольно жесткая по отношению и к ситуации «Зенита», и к ситуации «Спартака», который «в ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда» (цитата из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» – прим. Sports.ru) решил ударить со всей пролетарской прямотой.

Ситуация, естественно, неправильная. Не может быть таких связей, которые возникли у «Зенита». Хотя они выглядят аккуратнее и юридически чище других, благодаря которым доходит до назначения главного тренера.

Если не реагировать, мы можем потерять чемпионат. С этой точки зрения у РФС и лично у Александра Дюкова очень непростой период, когда, на мой взгляд, необходимо принять ряд точных решений.

Буквально только что большинство клубов на общем собрании лиги проголосовали за внесение поправок в регламент, которые будут препятствовать созданию фарм-клубов. Теперь слово за , – сказал Кикнадзе.

Клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Химки» и «Уфа» были против («РБ-Спорт»)